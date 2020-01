La AAA de Fútbol de Monteros informó la segunda fecha del Torneo de Verano 2020 » Patricio Aragón»

En total se jugarán siete partidos que serán distribuidos en distintas canchas de Monteros.

Los encuentros que comenzarán a las 17 seran:

Los Lapachos vs Los Pumas ( La costa )

Fc Las Pirañas vs Visión Grafica (capitán Cáceres)

25 de Mayo vs Naranjito jr ( 25 de Mayo)

Los Dogos vs San Francisco ( Los Pumas)

Maracaná vs Manzana 8 ( Los Sosa)

San Antonio vs Panadería Chips ( Maldonado)

All Boys vs Los Amigos (Naranjo) Interzonal