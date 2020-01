La campaña Yo Me Sumo, impulsada por el Ente de Turismo, coordinó acciones con comunas de los valles en vistas a los próximos festivales que se celebrarán en la región

Durante el verano, los Valles Calchaquíes se convierten en una excelente opción para escapar de las altas temperaturas de la ciudad. Por ello, que la cantidad de turistas y tucumanos que llegan a las comunas y localidades del Valle aumente, no es de extrañar.

Además de sus espectaculares paisajes y su clima templado en la época estival, los Valles son muy reconocidos por los numerosos festivales que se celebran durante los meses de enero y febrero, eventos que congregan a gran cantidad de visitantes de diferentes partes del país y de la provincia.

Con la vista puesta en esto, las comunidades de Amaicha del Valle, El Paso, Colalao del Valle y Quilmes impulsaron un pedido especial al Ente Tucumán Turismo para desarrollar en conjunto campañas de preparación y organización de los Destinos.

El programa Yo Me Sumo, encabezado porMáximo Lozano Muñoz, jefe de Proyectos Especiales del organismo provincial, facilitó material para entregar a los referentes de las diversas comunidades, además de concretar una charla sobre organización de cuadrillas de trabajo para un desempeño efectivo.

“Es una decisión de Sebastian Giobellina, titular del Ente de Turismo, que el programa Yo Me Sumo abarque a todos los puntos de la provincia, por lo que vamos a seguir colaborando en ello hasta que termine esta campaña de verano”, sostuvo Lozano Muñoz. “Con las comunidades estamos trabajando en cómo concientizar a la gente, en el armado de un plan de trabajo y cómo encarar las actividades”, explicó sobre las capacitaciones que se llevan adelante.

Por otro lado, el referente del Ente valoró el cambio de perspectiva y “la conciencia que están tomando en los valles tucumanos sobre el tratamiento de los residuos y el interés de tener los lugares limpios. Ya se formaron grupos que se están encargando de estas tareas”, agregó Lozano Muñoz.

Federico Segura, secretario general de la comuna de Amaicha del Valle, explicó sobre los preparativos que llevan adelante con el plus de la máquina compactadora con la que cuentan: “Para la Pachamama estamos preparando un plan de trabajo para que los pascaneros puedan sacar el material orgánico para hacer compost y al resto separarlo, seleccionar para compactar y llevarlo luego a la planta de reciclado de Tafí viejo, quienes nos colaborarán en esta tarea”, señaló.

A su vez, desde la Ciudad Sagrada de Quilmes, sitio arqueológico y turístico destacado de la provincia, también se sumaron a las acciones por el medio ambiente.

Victoria Quinteros, guía del sitio, manifestó lo significativo que es que “los tucumanos se concienticen y el turista también, ya que es un punto importante. Nuestro objetivo es que no se tire basura, que no se arroje en lugares que no se debe. Esto es precisamente cuidar a la madre tierra, a la Pachamama”, subrayó.

Lozano Muñoz expresó que el objetivo de las comunas y del Ente Tucumán Turismo es continuar con los trabajos luego de la temporada de verano, y se prevé que en los próximos meses se desarrollen charlas de capacitación a pobladores y alumnos de escuelas.