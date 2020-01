¿Un héroe sin capa o alguien que hizo lo correcto pero desencaja en los tiempos que corren? Ahmed Nadir Mafud o «Chucho», como lo conocen sus amigos, es un joven que durante el jueves por la mañana tuvo un gran gesto solidario con una familia de Rawson que veraneaba en Monte Hermoso.

«Chucho», que alquila propiedades en la localidad balnearia, encontró un bolso con más de 140 mil pesos en su interior y no dudó en devolverlos.

Todo ocurrió en los departamentos que tiene en alquiler en Majluf al 200. El joven contó que la mujer que limpia faltó, por lo que tuvo que ir él mismo a dejar todo ordenado, a la espera de nuevos inquilinos.

Una vez finalizada la limpieza, mientras sacaba las bolsas de basura, advirtió la presencia de un «bolsito». «Pensé que era basura», contó «Chucho» a Telefe Noticias. El joven ingresó nuevamente a los departamentos para continuar con la limpieza y cuando regresó a la calle, volvió a ver el «bolsito» y lo tomó. «Cuando lo abrí, tenía un montón de plata».

Tras el sorpresivo descubrimiento, el joven montermoseño regresó a su vivienda y, sin dudarlo ni un segundo, publicó su hallazgo, el cual generó orgullo en alguno de sus amigos de Facebook y dudas en otros, pensando que estaba haciendo una broma.

Rápidamente, su publicación se viralizó y más de un oportunista intentó adueñarse del «botín», hasta que una mujer «me llamó llorando, me dijo la suma justa, me dijo que habían un par de lentes adentro y me dijo la marca del bolso».

Fue allí donde Chucho se encontró con Cecilia, una turista de Rawson, para vacacionar en Monte Hermoso. «Estaba chocha la señora», comentó el protagonista de la historia, que fue recompensado con 10 mil pesos.

Fuente: Contexto