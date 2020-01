La Asociación Atlética Amateur de Fútbol de Monteros lanza mañana el Campeonato de Verano «Patricio Aragón» donde jugarán catorce equipos.

Tras las polémicas de fin de año, el torneo ahora es organizado por la comisión normalizadora a cargo de Richard Brea, cuyo tesorero es Alberto Collante, y secretario José Paéz.

«Esto será nuevo torneo con nuevas motivaciones y cambios en la asociación, para así dar otro formato e ideas puestas por los delegados participantes, dónde los equipos potenciados por la incorporación de jugadores de otros equipos aran de este un gran atractivo», expresó Richard Brea a MONTERIZOS.

Los partidos para mañana

San Francisco vs San Antonio ( San Francisco)

Visión Gráfica vs Los Amigos ( El Pueblo )

Los Pumas vs 25 de Mayo ( Capitán Cáceres )

Los Lapachos vs Fc Las Pirañas ( Maldonado)

Panadería Chips vs All Boys ( Los Sosa)

Quedarán dos partidos pendientes entre los Los Dogos y Maracaná, y Naranjito ante Manzana » 8″

Los partidos comenzarán a las 17 30.