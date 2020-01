«Si me pagará con sencillo, no me de billetes de 5» dijo el cajero de un supermercado local cuando la clienta abrió su billetera y se advertía que tenía varios de bajo valor, esta respondió con tono irónico: «Y usted no me dé de vuelto caramelos».

Si bien, hasta el 31 de enero de 2020 pude usarse el billete de $5 para transacciones. Los monterizos ya no quieren recibirlo. En los comercios chicos directamente desde diciembre que los rechazan. Ocurre que quienes los tengan deberán encargarse de cambiarlos en el banco, si no quieren quedarse con el papel que pronto será un recuerdo, como ocurrió con el de $2.

El extenso proceso para quitar de circulación el billete verde con la imagen del General San Martín ya lleva varios meses. Según un cronograma dispuesto por el Banco Central de la República Argentina:

– El 1 de agosto de 2019 comenzó el retiro de circulación y el BCRA dejó de distribuirlos entre los entidades financieras.

– Hasta el 31 de enero de 2020 los billetes de 5 pesos podrán ser utilizados en todos los negocios y comercios del país para pagar en cualquier transacción.

– A partir del 1 de febrero de 2020 dejarán de tener poder cancelatorio, es decir, no tendrán más validez como medio de pago. Los billetes quedarán “desmonetizados”.

– Hasta el 28 de febrero de 2020 los bancos deberán aceptarlos y canjearlos por monedas o tomarlos como depósitos en cuentas.

A partir del 1° de marzo, quienes tengan billetes de 5 pesos en su poder no tendrán ninguna opción para canjearlos y recuperar su valor, ni presentándolos en un banco, ni en el Banco Central ni de ningún otro modo.