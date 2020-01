La mañana del jueves fue algo distinta en la localidad de León Rougés. Allí un grupo de trabajadores tomó la comuna para protestar por la continuidad de sus contratos con dicho gobierno.

«Esta mañana (por ayer) cuando llegue a la comuna recibí a 11 contratados que eran de la gestión anterior, mantuvimos una charla con total respeto de ambos lados, y les comente que los contratos que habían sido firmados el 1 de noviembre y tenían validez hasta el 31 de diciembre y no iban a ser renovados», explicó el profesor Mario Moreno, Delegado Comunal.

Moreno agregó que en su nueva gestión se han respetado todos los contratos firmados por la administración anterior que fueron firmados hasta finalizar junio, mes en la que resultó electo comisionado. «Esto me parece algo injusto, que a cuatro días antes de asumir en la comuna se hayan usado a estos trabajadores para ponerla en una situación tan difícil, que es hacerle un contrato por tan solo dos meses. Yo se los comunique a ellos la situación, después de haberle pagado todo», comentó, y además explicó que «los contratos se cumplieron tal como han sido previsto en el mismo, que era hasta al 31 diciembre».

Al hablar sobre su gestión de los primeros dos meses, el comisionado informó que la situación es muy difícil. » Estamos afrontando lo que dejó la gestión de Macri en el pueblo, que son pésimas las condiciones. Estamos tratando de llevar ayuda a la gente que más necesitas, tenemos familias que no puede tener las cuatro comidas diarias. Nos estamos ocupando de eso, de brindar esos servicios.

«Los canales estaban llenos de maleza cuando recibimos la comuna, el día que asumí, León se estaba inundando por eso, yo me hice cargo al día siguiente», deslizó. «Todo esos temas los estamos viendo con total responsabilidad para brindar las soluciones porque la gente de León nos ha votado no tan solo para que le demos un contrato, sino que la gente nos ha votado para que le brindemos los servicios, para que mejoremos las escuelas, veamos los caminos, mejoremos la iluminación».

Por último habló sobre la seguridad en las escuelas de la Comuna. «Es un tema bastante complejo, tenemos que auxiliar a los directores de cada uno de los doce establecimientos, y han sufrido con la inseguridad, la gente nos ha votado para eso también», cerró.

Continúa la protesta en la Comuna

Por segundo día consecutivo, los once trabajadores que no se le renovaron los contratos, protestan al frente de la entidad. «Acampamos con nuestros familiares acá, todo de manera muy pacifica, pero ayer por la tarde vino infantería a custodiar el lugar, pero nosotros no hicimos nada», dijo Patricio Brea Córdoba.

El trabajador expresó que están dejando trabajar a a la Comuna, sus compañeros puedan entrar, sacar las herramientas para ir a sus lugares de trabajo. «Lo que si nos llamo poderosamente la atención es que sacaron hasta maquina que no funcionan, no se para que fin». «Vamos a continuar acá hasta que nos den una solución», cerro Brea Córdoba.