Un vehiculo del cual no se conocen datos, chocó durante la madrugada de este jueves el local de ropas Petrus, de calle Colón y 25 de Mayo, pleno centro del ciudad.

Vidríos, escombros de la pared de la vidriera en el suelo, ropas y maniquí tirados, era la escena con la que se encontraron los propietarios y empleados del local cuando llegaron para la apertura de la jornada del jueves.

Amalia Gramajo, propietaria del local, contó MONTERIZOS, que ellos llegaron a la 7 de la mañana al local y se dieron con la triste novedad que una vidriera donde exhiben ropa estaba como chocada. «Estuvimos temprano para acomodar todo y nos dimos con el triste hecho», expresó. Además agrego que fueron al Centro de Monitoreo para ver las imágenes y no tuvieron buenos resultados. «Nos dijeron que las cámaras no funcionaban por eso no había nada grabado, esto es el colmo», dijo con bronca.

Gramajo comentó el accidente podría haber sido causada por una camioneta, ya que se encontraron en el suelo resto de ella. «Tiene que haber sido entre las 1 y las 7 de la mañana de hoy». «Es imposible que nadie haya visto nada, el impacto fue tremendo».

La denuncia sobre el hecho fue radicada en la comisaria de Monteros, y piden que quienes sepan algo sobre el siniestro se acerquen al local para que puedan dar con los autores.