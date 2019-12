El viernes por la tarde la comunidad de Tafí del Valle se conmocionó al enterarse del robo a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, más precisamente a una imagen de la Virgen del Valle que se encuentra en el templo.

El hurto ocurrió entre las 16 y las 17 de ayer, cuando en la iglesia ubicada Belgrano 150 de la ciudad de los Valles Calchaquíes. De acuerdo a lo informado por Rafael Navarro, párroco del lugar, los ladrones se llevaron un prendedor de oro de la imagen, dos medallones de plata y un rosario artesanal, todo donado por la Diócesis de Catamarca.

«Ayer nos encontramos con esta triste realidad. La iglesia esta abierta prácticamente las 24 horas del día porque la cerramos cerca del medianoche. Esto lo que suele causar es dolor«, contó en un tono de resignación Navarro a eltucumano.com, que luego dio su versión de cómo cree que fueron los hechos: «Estamos acostumbrados a embellecer el lugar. Acá entra y sale gente, es también un lugar turístico. Creemos que estas personas aprovecharon el momento que no había nadie y lo sacaron a tirones», agregó el religioso.

Tras confirmar que realizó la denuncia en la Comisaría de Tafí del Valle, Navarro agradeció que los ladrones no hayan robado la corona de la imagen de la virgen. «Gracias a Dios no se llevaron la corona de la Virgen del Valle, que también es oro. Gracias a Dios la policía tomó datos y estamos esperando el milagro que lo devuelvan, no por lo material sino por el valor afectivo que tienen», señaló ya que contó que la virgen llegó a tierras tafinistas tras una procesión a caballo que duró cinco días, en mayo del 2018.

Por último, al ser consultado si la parroquia limitará su apertura por lo ocurrido, el Padre confesó que las puertas permanecerán abiertas como siempre. «La gente no tiene porque pagar», finalizó.

Fuente: El Tucumano