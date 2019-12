A modo de reconocimiento por sus logros deportivos a lo largo del 2019. La Secretaria de la Mujer, ideo un calendario para homenajear a todas ellas.

«Ellas son constructoras de la igualdad de oportunidad y derechos, porque tuvieron que derribar muchos estereotipos. A través de ellas queremos representar a todas las mujeres deportistas de Tucumán”, explicó María del Carmen Carillo, titular de la Secretaría, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Gabriel Yedlin.

La biker monteriza, Lucia Cabrera Pikpe es la cara de la portada del mes de Enero, quien cerró el año dentro del top 10 del ranking Mundial UCI de MTB. Lucia quiere optimizar su rendimiento para poder formar parte de los Juegos Olímpicos de 2024.

Acompañan a Cabrera Pipkpe en el calendario las deportistas:

Cynthia Pinto (medalla de oro panamericana en pelota paleta), Carolina Nieva (integrante de la Selección argentina de atletismo de montaña), Melina Nieva (DT de la Selección Argentina masculina de cestoball), Gisela Yubrin (una de las mejores del país en Tiro con arco), Silvana Gómez Juárez (campeona de Artes marciales mixtas de Brasil y ex Puma), Nancy Boyanosvky (fundadora de la Subcomisión de fútbol femenino de San Martín), Fernanda Pallares (Selección argentina de básquet en silla de ruedas), Pía Listelli (especialista en canotaje), Marcela Módica (campeona tucumana de triatlón), Natalia Lazarte (capitana de la Selección LGBT de hockey) y las Naranjas (el seleccionado tucumano femenino mayor de rugby, campeón nacional).

«Cuando me lo propusieron, me encantó. La intención de las fotos era mostrarlas de frente, con miradas fuertes, empoderadas en lo que hacen. Creo que lo hemos logrado. Además, son mujeres de edades y contextos distintos, y esa diversidad me pareció valiosa. No mostramos sólo a los talentos jóvenes, sino también a mujeres más grandes que se han animado a probar deportes poco convencionales. En fin, lo que las une es que son mujeres que se atreven», explicó Agustina Carrizo, fotógrafa del Ministerio de Desarrollo Social, quien retrató a cada una de las deportistas.