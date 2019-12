El Ministerio de Transporte, que estrena gestión a cargo del ministro Mario Meoni, ya lanzó el operativo de control del transporte en rutas y puntos estratégicos de todo el país, llamado “Disfrutá Viajar”, que se extenderá hasta el 8 de marzo. Se trata de un trabajo en conjunto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en el que se aumentarán los controles de documentación y alcoholemia a los conductores de vehículos particulares y ómnibus de larga distancia, así como la estricta fiscalización de las jornadas de descanso a los choferes de las unidades de larga distancia (es de 12 horas).

Según fuentes nacionales, el tiempo de control será de dos minutos y medio. Además resaltaron que el objetivo es reforzar el uso del cinturón y hacer estrictos controles a los conductores y a las unidades.

“Hoy lanzamos este operativo de verano, pero que seguirá después de marzo con carácter federal a lo largo y ancho de todo el país, junto con Gendarmería y Policía Federal. Además, en el caso de las provincias tenemos una mesa de trabajo federal y acuerdos para controlar cada una de las terminales de las ciudades más importantes del interior del país”, anunció Meoni.

Para salir en vehículo particular

Control el 3 rutas en Tucumán. Los operativos móviles para vehículos particulares se realizan en las siguientes rutas nacionales:

9, 34 y 38 (Tucumán, Jujuy, Salta y Catamarca); 16, 12 y 14 (Chaco, Corrientes y Misiones); 2, 3, 7, 8, 11, 12, 205, autopista Buenos Aires-La Plata autopista Pascual Palazzo y accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires); 7, 40 y 143 (Mendoza y San Juan); y en las rutas nacionales 3, 22, 40 y 152 (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego).

Documentación requerida. A los conductores de vehículos se les exige esta documentación: Licencia Nacional de Conducir, DNI, seguro, patente, cédula verde o azul y Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Además, se están haciendo controles de alcoholemia y de velocidad con radares y cinemómetros, y de elementos de seguridad (cinturón, luces, sillas para menores, casco).

Viajar con menores. El abogado tucumano especialista en Tránsito, Jorge Rodríguez Robledo detalló que sí o sí deben llevar el DNI del niño y las actas de nacimiento debidamente actualizadas, certificadas y legalizadas, no mayor a seis meses de antigüedad. El letrado agregó que si llevaran hijos de amigos, nietos, o si no viajara alguno de los progenitores en ese vehículo, se debe autorizar ante escribano público la salida del niño. Sin embargo, algunas empresas aeronáuticas señalan que en los viajes de cabotaje, esos que se hacen dentro del país, sólo se requiere el DNI del menor. Por otra parte, no es un tema menor la Silla de Retención Infantil (SRI). Las mismas dependen del tamaño y peso del niño, pero la última normativa (32/2018), obligatoria en todo el territorio nacional, establece que los menores de 10 años tienen que viajar en los asientos traseros con la SRI.

Fuente: La Gaceta