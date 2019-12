Próximos a las festividades de Navidad y Año Nuevo, los Bomberos Voluntarios de Monteros, lanzaron un comunicado con consejos y como prevenir accidentes en estos últimos días del año.

Además, si deciden manipular pirotecnia (todavía la ordenanza no está en vigencia) también brindan recomendaciones para los mismos.

Durante Navidad y Año Nuevo, el cuartel monterizo tendrá una guardia permanente de seis miembros para dar respuestas a cualquier eventualidad que se presente.

• Se les recomienda a los ciudadanos que tengan quincho con techos de paja, o totora en su vivienda o propiedad regarlos en la noche o tarde previa al 24 igualmente al día 31 del corriente mes, ya que el uso de la pirotecnia podría generar incendio en las propiedades, debido a que ese material se encuentra extremadamente seco.



• Tener precaución a la hora de manipular pirotecnia. Los niños menores siempre estén bajo la supervisión de un mayor. No depositar elementos pirotécnicos cerca de elementos inflamables.



• No guarde nunca material pirotécnico en los bolsillos ni en la ropa, ya que puede producir graves quemaduras.



• Observa que las luces navideñas no tengan alambres desgastados, focos quebrados, o conexiones sueltas, esto puede ocasionar un incendio.



• En estas fiestas si tomas alcohol no manejes, cuida tu vida y la de los demás.



• Es importante poner en conocimiento de todos ustedes que el Cuartel de BOMBEROS VOLUNTARIOS MONTEROS contará con una guardia de 06 Efectivos de forma permanente en base para dar una rápido respuesta a cualquier eventualidad.



Tenga registrado en su celular los número de emergencia: