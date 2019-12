En estos días se activaron los controles de prevención que habían sido indicados en la agenda desde la Dirección de Tránsito de Monteros. Los operativos son sorpresivos, es decir, que están en horarios aleatorios y en puntos diversos de la ciudad.

Al respecto MONTERIZOS entrevistó a Guillermo Squilario, Jefe de Tránsito de la Municipalidad, quien indicó «Son operativos de prevención en conjunto con la policía local, personal de Defensa Civil y Guardia Urbana. El control consta en solicitar la documentación correspondiente con la que debe circular todo conductor de vehículo. Esto no es para recaudar dinero, es preventivo con el objetivo de cambiar la conducta de los monterizos que no acostumbran a salir con los papeles y con los elementos reglamentarios».

«Sabemos que será una campaña durísima. Pero no se dejará de hacer. Vamos a insistir porque tenemos que ser conscientes que reducir los accidentes de tránsito, que se registran de forma diaria, es una responsabilidad de cada habitante de Monteros».

Malos hábitos y reclamos

El Jefe de Tránsito puso en conocimiento que tras hacer un relevamiento en la conducta de los motociclistas, el 90% de los monterizos no usa casco. «A través de los operativos que llevamos cabo es una práctica que se volvió a retomar, pero debe ser un hábito y no por temor a un control».

«Nuestro trabajo es velar por la seguridad de los vecinos, pero reitero, es necesario que dimensionemos que una vida no tiene precio, los hábitos de seguridad son importantes».

Al ser consultados sobre los reclamos que hubo de algunas personas que indicaron que sufrieron el secuestro de sus vehículos, Squilario detalló «Se deriva al corralón municipal los casos que fueron o son detectados en infracciones graves como por falta de seguro, circular en contramano, violar la luz roja del semáforo, por no portar toda la documentación».

¿Qué debés llevar?: Casco, carnet de manejo, seguro.

«La campaña será fuerte»

Por su parte, Mauricio Rodriguez, Director de Tránsito de la Municipalidad, explicó a MONTERIZOS: «La intención es prevenir accidentes. Necesitamos que todas las personas que circulan en vehículos en la ciudad lo hagan preservando su integridad, de quien lleva o de terceros».

«Los monterizos tienen malos hábitos, el casco en el codo, en el retrovisor (si es que lo tiene), o bajo el asiento de la moto, que en el caso de producirse un accidente, tenerlo en esos lugares no le servirá de nada. El caso de los automovilistas es la cuestión del cinturón o los pequeños en los asientos de adelante. Y con eso se está enseñando a los más pequeños a no cumplir las leyes y a no protegerse».

«La campaña será fuerte, pero es necesaria por la seguridad de toda la comunidad. Es por eso que también informamos que la circulación de cuatriciclos dentro de la ciudad está prohibida, así lo establece la ley provincial de tránsito, como la nacional. Son equipos para circular en caminos rurales y se cumplirá a rajatabla».

«Los controles serán en diferentes horarios y en especial los fines de semana, que son los días en los que suelen hacer uso de vehículos como cuatriciclos. Nos organizaremos para estar presente los viernes y sábados por la noche».