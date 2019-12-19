La Tesorería de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía, publicó el cronograma de pagos del 20% de los haberes del mes de diciembre para estatales.
Así mismo también dio a conocer el detalle del Sueldo Anual Complementario que comenzará a pagarse la semana que viene.
El 20%
Sábado 21/12
– ADMINISTRACION CENTRAL (1)
– DEFENSORIA DEL PUEBLO
– TRIBUNAL DE CUENTAS
– TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
– PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-
Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal-Junta electoral-)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
– PODER LEGISLATIVO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE CONTROLY REG SERV.PUB.PROV.TUC.(ERSEPT)
-DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS
CRONOGRAMA DE PAGOS
LEY 7991- PARTE PROPORCIONAL- SUELDO DICIEMBRE 2019-
-ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL-
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-ENTE AUT.TEATRO MERCEDES SOSA
-INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROMOCION DEL AZUCAR Y EL ALCHOOL
-ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-ENTE AUT.TEATRO MERCEDES SOSA
Martes 24/12
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
-COMUNAS RURALES
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
Cronograma Aguinaldo
Viernes 27/12
– ADMINISTRACION CENTRAL (1)
– TRIBUNAL DE CUENTAS
– TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
– DEFENSORIA DEL PUEBLO
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Secundarias.Trasnf.Rep.25 –
Esc.Tecnicas Transf.-Rep.26 – Esc.Terciarias Transf.-Rep.27)-(2)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
– PODER LEGISLATIVO
Sábado 28/12
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Secundarias.Trasnf.Rep.25 –
Esc.Tecnicas Transf.-Rep.26 -) (2)
– PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-
Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
-COMUNAS RURALES
Martes 31/12
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Secundarias.Trasnf.Rep.25 –
Esc.Tecnicas Transf.-Rep.26 -) (2)
CRONOGRAMA DE PAGOS
2º SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO – 2019 –
-ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIALJUEVES
26/12/2019
Esc.Tecnicas Transf. Rep.26 ) (2)
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
– INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO DE TUCUMAN
-DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS
-ENTE DE INFRAESTUTURA COMUNITARIA
-JUBILADO FUERA DE CONVENIO
-RENTA HEROES DE MALVINAS
-ASIGNACIONES TALLERES DE TAFI VIEJO
-ENTE UNICO DE CONTROLY REG SERV.PUB.PROV.TUC.(ERSEPT)
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCHOL
-ENTE PROVINCIAL BICENTENARIO TUCUMAN 2016
-ENTE AUT.TEATRO MERCEDES SOSA
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS EDUCATIVOS DE GESTION PRIVADAS( Privados Primarios-
Secundarios y Terciarios Transferidos)