Luciano Pereyra, Abel Pintos, Soledad, El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo, y el Indio Lucio Rojas, eran los que compartían cartel de la primera edición del «Festival del Dinosaurio» a realizarse a finales de febrero del 2020, pero nada eso será realidad, ya que el intendente de Famaillá, desmintió la noticia.

Además de la atractiva cartelera, el Festival incluía la Elección de la Reina Jurásica. «Lo que pasa es que tenemos un parque jurásico que estuvo abandonado y nosotros lo hemos habilitado para la temporada del balneario. Para mí, fueron los opositores los que se pusieron en el trabajo de hacer esto, nadie más que ellos», dijo José «Mellizo» Orellana.

«Parece que les molestó que los dinosaurios estén de vuelta, que la Virgencita que se eleva esté de vuelta, que se haga de nuevo la fiesta de la Navidad y el festival del pan dulce», comentó. Y aprovechó para anunciar que están próximos a inaugurar la temporada del balneario, donde se encuentra el parque jurásico. «Famaillá está más linda que nunca».

Sin embargo, la idea de realizar «un Festival del Dinosaurio» no le desagradó en absoluto. «Si no fueron los opositores, me gustaría que aparezca el que lo hizo (al afiche), en una de esas tiene una idea brillante y lo podemos hacer, nosotros ponemos toda nuestra capacidad operativa y de gestión. Me encantaría que alguien quiera hacer una fiesta de eso», insistió al Diario La Gaceta.